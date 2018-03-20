СКР возбудил уголовное дело о взрыве в жилом доме в Мурманске

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В результате обрушения дома в Мурманске один человек погиб и шестеро получили травмы, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

"По предварительным данным, в результате обрушения один человек погиб, шестеро пострадали, в том числе один ребенок. Возбуждено дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник глава ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Гусев сообщил журналистам, что, по предварительным данным, пострадали три человека, еще один погиб. "Сейчас под завалами, по предварительной опять же информации, находятся двое, двое спасено и четыре человека находятся в одной из заблокированных квартир", - сказал Гусев.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что в 16:55 мск в пятиэтажном жилом доме, находящемся в Мурманске по адресу: улица Свердлова 6 корпус 1, произошел взрыв газовоздушной смеси без возгорания с последующим обрушением части кровли, перекрытий и части внешней стены здания со второго по пятый этажи.