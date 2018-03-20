Скончался бывший глава МВД РФ Виктор Ерин

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Скончался экс-министр внутренних дел РФ Виктор Ерин, сообщили во вторник в МВД РФ.

"Руководство МВД России с глубоким прискорбием сообщает, что 19 марта 2018 года скончался бывший министр внутренних дел Российской Федерации, генерал армии в отставке Виктор Федорович Ерин", - говорится в сообщении.

В МВД также выразили соболезнования родным и близким Ерина.

Виктор Ерин родился 17 января 1944 года в Казани. Службу в органах внутренних дел начал в 1964 году в должности участкового уполномоченного, а затем оперуполномоченного по кадрам отдела милиции Ленинского райисполкома города Казани.

С 1990 по 1991 год был заместителем, а затем первым заместителем министра внутренних дел РСФСР. С 1991 по 1992 год - первым заместителем министра внутренних дел РФ. В 1992 году был назначен министром внутренних дел РФ. Службу в органах внутренних дел Ерин завершил в 1995 году.