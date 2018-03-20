Автобус насмерть сбил школьника в Уфе

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Школьник погиб под колесами маршрутного автобуса в Уфе, сообщила пресс-служба УГИБДД по Башкирии во вторник.

"По предварительной информации, 42-летний житель Зианчуринского района, следуя по улице Сипайловская, за рулем автобуса "Fiat Ducato" совершил наезд на 14-летнего мальчика, внезапно выбежавшего на проезжую часть. В результате ДТП учащийся одной из уфимских школ от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Автобус следовал по маршруту 110с, в салоне находились 16 пассажиров.

Со слов очевидцев, подростков, собиравшихся перейти проезжую часть в неустановленном месте, было четверо.