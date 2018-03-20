В посольстве РФ в Лондоне подтвердили отъезд 23 российских дипломатов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Объявленные персона нон-грата из-за "дела Скрипаля" 23 российских дипломата покинули Великобританию, подтвердили в посольстве РФ в Лондоне.

"Подтверждаем, что все дипломаты посольства, о которых идет речь, покинули Великобританию", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе дипмиссии.

Ранее о том, что высланные из Великобритании российские дипломаты покинули Лондон, сообщил британский телеканал Sky News.

Высылка 23 дипломатов была одной из мер, объявленных премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в связи с отравлением работавшего на британскую разведку бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с нервно-паралитическим веществом пострадали Скрипаль и его дочь, они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает. 17 марта российская сторона объявила об ответных мерах против Великобритании.