Необычный морской отлив напугал жителей Сахалина

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Сильный морской отлив вечером во вторник напугал жителей Невельского и Холмского районов Сахалина, которые в соцсетях высказывали предположения, что это - предвестник цунами или сильного землетрясения.

Люди выкладывали видео необычного явления и сообщали, что море ушло на несколько сотен метров от берега и на всякий случай стали собирать документы и первое необходимое, если произойдет сильное землетрясение. Самые смелые поехали на побережье в поисках морских деликатесов.

В управлении Сахалингидометслужбы агентству "Интерфакс" пояснили, что данное явление не является предвестником катастрофических событий.

"Скорее всего, там был сизигийный прилив, когда приливообразующие силы Луны и Солнца складываются и возникает максимальный отлив и максимальный прилив. Это происходит два раза в месяц. Для Сахалина это обычное явление. Необычно то, что население его заметило", - сказал агентству начальник отдела морских прогнозов Сахгидромета Михаил Кузнецов.

Он добавил, что, судя по выложенным в соцсетях видео и по тому, что население такой отлив напугал, оно действительно было несколько необычным.

"В тот день было повышение атмосферного давления, во время которого уровень воды понижается, а также весеннее равноденствие наложились на сизигийный прилив, в результате получилась аномальное понижение уровня воды и несколько необычный отлив", - пояснил Кузнецов.

В региональном центре цунами агентству сообщили, что датчик, фиксирующий изменение воды в море, в Невельске зафиксировал, что "приливно-отливная кривая во время прилива опустилась ниже обычного на 20 см".

"Судя по выложенным в соцсетях видео, вода ушла от берега во время отлива на 30 метров, в каких-то местах на 100 метров, может где-то чуть больше. Единственное, что отошла чуть-чуть больше обычного. Потом все также вернулось на круги своя. Никаких экстремальных проявлений не было - вода медленно отходила, резких спадов как при цунами не происходило. Это не предвестник катастрофы", - отметил собеседник агентства.