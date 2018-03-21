В России

Житель Сахалина осужден за пропаганду терроризма в колонии

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Житель Сахалина, отбывший почти 4 года в колонии за наркотики и оружие, получил 2 года колонии строгого режима за пропаганду радикального ислама среди заключенных, сообщает в среду пресс-служба УФСБ по Сахалинской области.

По ее данным, 34-летний сахалинец "в период отбывания наказания в исправительном учреждении пропагандировал радикальный ислам, вёл разъяснительную работу среди осуждённых по оправданию терроризма, разделяя исламскую идеологию радикального характера и будучи солидарен с идеологией ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ)".

"Обвинение в совершении нового преступления злоумышленнику предъявлено после отбытия им наказания в колонии ИК-1 УФСИН России по Сахалинской области сроком в 3 года 10 месяцев. Рецидивиста заключили под стражу в день освобождения", - сообщает пресс-служба.

Дальневосточный окружной военный суд признал его виновным по ч. 1 ст. 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Как отмечает пресс-служба, в ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину.

Суд приговорил его к 2 годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Сахалин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
МЧС исключило возможность обрушения дома в Мурманске после взрыва газаМЧС исключило возможность обрушения дома в Мурманске после взрыва газа
По словам спасателей, если бы ЧП случилось ночью, жертв могло бы быть гораздо большеПодробнее
 Трамп поздравил Путина с победой на выборахТрамп поздравил Путина с победой на выборах
Они обсудили возможность встречи на высшем уровнеПодробнее
 Три этажа жилого дома в Мурманске обрушились из-за взрыва газаТри этажа жилого дома в Мурманске обрушились из-за взрыва газа
Сведений о пострадавших пока нетПодробнее
 Основатель Telegram пообещал пользователям неприкосновенность их частной жизниОснователь Telegram пообещал пользователям неприкосновенность их частной жизни
Ранее Роскомнадзор пригрозил мессенжеру блокировкой, если тот не предоставит ФСБ ключи для расшифровки переписокПодробнее
Ространснадзор предписал авиакомпаниям РФ приостановить полеты на Ан-148Ространснадзор предписал авиакомпаниям РФ приостановить полеты на Ан-148
По итогам проверки "Саратовских авиалиний" ведомство также ограничило сертификат эксплуатанта компанииПодробнее
 Telegram назвал невозможной передачу ФСБ ключей для расшифровки переписокTelegram назвал невозможной передачу ФСБ ключей для расшифровки переписок
Мессенджер, которому Роскомнадзор пригрозил блокировкой, считает своей обязанностью сохранять тайну переписки пользователейПодробнее
 Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрованияРоскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу ФСБ ключей шифрования
В случае неисполнения требований, Роскомнадзор заблокирует доступ к мессенджеруПодробнее
 В Кремле не сочли недружественным шагом отсутствие поздравлений от ТрампаВ Кремле не сочли недружественным шагом отсутствие поздравлений от Трампа
Песков не исключил, что решивший не звонить Путину президент США пришлет письменные поздравленияПодробнее
 Верховный суд отклонил иск Telegram к ФСБВерховный суд отклонил иск Telegram к ФСБ
Суд признал законным требование предоставить ключи для расшифровки переписки пользователейПодробнее
 Песков назвал сроки проведения "Прямой линии"Песков назвал сроки проведения "Прямой линии"
Ежегодный сеанс общения Путина с гражданами состоится после инаугурацииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 марта5 фото
20 марта
Фотохроника 20 марта
Фотохроника 19 марта6 фото
19 марта
Фотохроника 19 марта
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп не послушал совета своих помощников насчет поздравления ПутинаВ миреРоссиянку задержали в Греции в связи с делом об убийстве журналистки на МальтеВ РоссииДуров пообещал пользователям Telegram неприкосновенность частной жизниВ миреТрамп заявил о готовности встретиться с ПутинымВ РоссииТри этажа жилого дома в Мурманске обрушились из-за взрыва газаВ РоссииРостранснадзор предписал приостановить полеты на Ан-148 в России

В Конгресс США внесли законопроект о противодействии иностранной пропаганде

Лавров обсудил с главой МИД Японии предстоящий визит Путина

Двоих кубинцев будут судить за попытку переплыть с Чукотки на Аляску

Житель Сахалина осужден за пропаганду терроризма в колонии

Трамп не послушал совета своих помощников насчет поздравления Путина

Трамп не послушал совета своих помощников насчет поздравления ПутинаНеясно, читал ли президент США подготовленные для него заметки Подробнее

Трамп внес в Сенат кандидатуру Помпео на пост госсекретаря

Необычный морской отлив напугал жителей Сахалина

Сенатор Маккейн назвал звонок Трампа Путину "оскорблением российского народа"

Отец Литвиненко назвал убийцей своего сына соратника Березовского

Россиянку задержали в Греции в связи с делом об убийстве журналистки на Мальте

Россиянку задержали в Греции в связи с делом об убийстве журналистки на МальтеЖенщина была информатором погибшей в октябре Дафне Галиции, которая писала о панамских офшорах Подробнее

Жертвами обстрелов в окрестностях Дамаска стали больше 40 мирных жителей

Четверо боевиков ликвидированы в Чечне

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru