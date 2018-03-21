Житель Сахалина осужден за пропаганду терроризма в колонии

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Житель Сахалина, отбывший почти 4 года в колонии за наркотики и оружие, получил 2 года колонии строгого режима за пропаганду радикального ислама среди заключенных, сообщает в среду пресс-служба УФСБ по Сахалинской области.

По ее данным, 34-летний сахалинец "в период отбывания наказания в исправительном учреждении пропагандировал радикальный ислам, вёл разъяснительную работу среди осуждённых по оправданию терроризма, разделяя исламскую идеологию радикального характера и будучи солидарен с идеологией ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ)".

"Обвинение в совершении нового преступления злоумышленнику предъявлено после отбытия им наказания в колонии ИК-1 УФСИН России по Сахалинской области сроком в 3 года 10 месяцев. Рецидивиста заключили под стражу в день освобождения", - сообщает пресс-служба.

Дальневосточный окружной военный суд признал его виновным по ч. 1 ст. 205.2 УК России (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Как отмечает пресс-служба, в ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину.

Суд приговорил его к 2 годам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.