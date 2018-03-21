Оружие и боеприпасы найдены на месте ликвидации четырех боевиков в Чечне

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Оружие и боеприпасы нашли на месте ликвидации боевиков в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа Росгвардии.

"На месте боестолкновения обнаружено стрелковое оружие и боеприпасы. Пострадавших среди сотрудников Росгвардии и органов правопорядка нет", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что при проведении оперативно-поисковых мероприятий в приграничном с Ингушетией Ачхой-Мартановском районе в лесном массиве во вторник около 22 часов была обнаружена и блокирована группа боевиков. В результате спецоперации четыре преступника были уничтожены, со стороны правоохранительных органов пострадавших нет.