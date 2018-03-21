Свыше 6 тысяч военных и около 60 самолетов и вертолетов привлечены к учениям на востоке РФ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В Восточном военном округе начались тактические учения с подразделениями авиации и ПВО по охране воздушных границ и пресечению попыток их нарушения условным противником, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе ВВО.

"Всего к учениям привлекается свыше 6 тысяч человек, задействовано около 60 самолетов и вертолетов, в частности бомбардировщики Су-34, штурмовики Су-25СМ, истребители Су-30СМ, Су-35С, Миг-31БМ, самолеты-разведчики Су-24МР, ударные вертолеты Ка-52", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе практической части учений будет проверена готовность войск противовоздушной обороны округа к выполнению задач по охране воздушного пространства с передислокацией на большие расстояния.

Расчеты зенитных ракетных комплексов отработают обнаружение, захват, сопровождение, идентификацию целей, имитирующих летательные аппараты условного противника.

При розыгрыше тактических эпизодов учений в роли условного противника выступят экипажи армейской, штурмовой и истребительной авиации округа, практические стрельбы будут выполнены по ракетам-мишеням. Помимо этого, задачи по перехвату и уничтожению самолетов-нарушителей отработают летчики истребительной авиации.

Учебно-боевые стрельбы состоятся на специализированных авиационных полигонах округа в Республике Бурятия и Приморском крае.

Обеспечивать безопасность воздушных границ будут расчеты комплексов С-300, "Тор", "Оса". Всего будет задействовано более 500 единиц вооружения, военной и специальной техники.