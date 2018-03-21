Из-за сноса 220-метровой телебашни в Екатеринбурге 24 марта закроют часть метро

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Екатеринбургский метрополитен утром 24 марта намерен закрыть движение электропоездов в связи с демонтажем телебашни в центре города, говорится на сайте метрополитена.

"В связи с проведением... работ по демонтажу радиотелевизионной передающей станции... на период с 9:00 до 11:30 часов 24 марта закрывается движение электропоездов от станции метро "Площадь 1905 года" до станции метро "Ботаническая" в обоих направлениях", - отмечается в сообщении.

Недостроенная телебашня находится в центре города. Ее строительство началось в 1983 году, высота башни должна была составить 361 метр. Предполагалось, что телерадиосигналом с нее будет покрыт весь город и Свердловская область. Строительство активно велось несколько лет, но в 1991 году из-за перебоев с финансированием было заморожено.

В настоящее время недостроенная башня, высота которой достигла почти 220 метров, - самое высокое сооружение в Екатеринбурге. Авторы разных проектов предлагали устроить в здании бизнес-офисы, спортивный и научно-просветительский центры, загс, аттракционы, кинотеатр, площадку для выставок и установить храм, однако ни одна из идей так и не была реализована.

Гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын заявлял в сентябре прошлого года, что УГМК планирует снести недостроенную телебашню и надеется успеть сделать это до чемпионата мира по футболу. На этом месте будет построен многофункциональный ледовый комплекс.

Тема сноса телебашни вызвала в Екатеринбурге большой общественный резонанс. Есть как сторонники, так и противники сноса.