Более 20 человек в тамбовском поселке отравились неизвестным газом

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В поселке Калиничи Тамбовской области 22 человека отравились неизвестным газом, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах региона.

"Цыгане купили баллоны с неизвестным газом, очевидно, с целью дальнейшей перепродажи. Баллоны они бросили на окраине села, вблизи домов, и каким-то образом сбили краны. В итоге газ стал распространяться по поселку, более 20 человек отравились", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, в баллонах был сернистый ангидрид. Прибывшие силы МЧС осадили газ с помощью пожарных машин. Угрозы жителям поселка нет.

Пострадавшие доставлены в больницы с отравлениями легкой и средней тяжести.