Патриарха обеспокоил уровень преподавания русского языка на Северном Кавказе

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил обеспокоенность тем, как преподается русский язык в республиках Северного Кавказа.

"Наш интерес к повышению уровня преподавания русского языка в этом регионе в первую очередь продиктован заботой о выпускниках школ", - сказал патриарх в среду на заседании Общества русской словесности в Москве.

По его словам, выпускники школ Северного Кавказа испытывают трудности при обучении в российских вузах.

Предстоятель отметил, что руководство республик предпринимает усилия, чтобы улучшить ситуацию, но этого недостаточно. Для решения проблемы, считает он, необходимы качественные педагогические кадры.

Патриарх также поблагодарил министра образования и науки Ольгу Васильеву за возвращение устного экзамена по русскому языку. "Это очень хорошо, и мы благодарим вас, Ольга Юрьевна, за это", - сказал он, обращаясь к присутствующей на заседании .Васильевой.

Общество русской словесности было создано в марте 2016 года по инициативе президента России Владимира Путина, он же предложил патриарху Кириллу возглавить эту организацию.