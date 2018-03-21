СКР переквалифицировал дело о взрыве газа в Мурманске на более тяжкий состав

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Уголовное дело по факту взрыва бытового газа на улице Свердлова в Мурманске переквалифицировано на более тяжкий состав, сообщили журналистам в Следственном управлении СКР по Мурманской области в среду.

Старший помощник руководителя ведомства Ксения Кошелюк отметила, что переквалификация обусловлена смертью в больнице одного из пострадавших. По ее данным, третьей жертвой взрыва стал мужчина 1983 года рождения, который скончался в больнице "в результате полученных тяжких травм". Теперь уголовное дело расследуется по части 3 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

При этом в следственном управлении уточнили, что первыми жертвами стали мужчина 1969 года рождения и девушка 1999 года рождения.

По словам Кошелюк, следователи и криминалисты продолжают работать на месте взрыва для установления всех обстоятельств происшествия. Следствие изъяло электронное и газовое оборудование и другие предметы, которые могут послужить доказательствами.

"Назначена техническая экспертиза для установления причины взрыва, судебно-медицинская экспертиза для установления причин, повлекших смерть потерпевших", - добавила она.

Ранее источник в экстренных службах Мурманской области и помощник губернатора Анна Булатова сообщили "Интерфаксу", что количество жертв при взрыве бытового газа в жилом доме в Мурманске возросло до трех.

В мурманской объединенной медсанчасти "Севрыба" и областной клинической больнице Баяндина "Интерфаксу" сообщали о трех госпитализированных - одиннадцатилетнем мальчике и двух мужчинах. По словам врачей, пострадавшие находятся в стабильном состоянии. Сведений о четвертом пострадавшем не было.

Как сообщалось, во вторник на улице Свердлова, д.6/1 произошел взрыв бытового газа без возгорания, в результате которого произошло обрушение части кровли, перекрытий и части внешней стены здания со второго по пятый этажи. Начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Владимир Гусев сообщал, что взрыв газа унес жизни двух человек, еще четверо пострадали и пятеро были спасены.