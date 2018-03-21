Первый замначальника Дальневосточной таможни задержан за взятки на 35 млн рублей

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Задержанного первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) ФТС России Сергея Федорова подозревают в получении взяток в особо крупном размере, сообщает СКР.

"По версии следствия, не менее 26 млн рублей и 150 тыс. долларов были получены им за покровительство коммерческой деятельности ЗАО "Дальзавод-Терминал"", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в среду сообщалось о задержании Федорова со ссылкой на представителя ДВТУ. Ряд СМИ отмечал, что таможенника под конвоем отправили в Москву.

Федоров был назначен первым заместителем начальника ДВТУ в 2014 году. До этого он возглавлял Алтайскую таможню.