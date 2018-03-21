Два человека погибли при столкновении грузовика и автобуса в Томской области

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Два человека погибли, 11 пострадали в результате аварии в Томской области с участием автобуса, сообщил в среду "Интерфаксу" осведомленный источник.

По предварительной информации, произошло столкновение автобуса и "КамАЗа", сказал собеседник агентства.

В пресс-службе главного управления МЧС по Томской области агентству сообщили, что ДТП произошло в районе населенного пункта Елизарьево Кривошеинского района, водители обоих транспортных средств погибли, травмированы 11 человек.

"Всего в автобусе, следовавшем по маршруту Колпашево-Томск, находились 27 пассажиров", - сказал представитель пресс-службы.

Он добавил, что на место происшествия незамедлительно были направлены оперативная группа Кривошеинского пожарно-спасательного гарнизона, бригады скорой медицинской помощи, сотрудники полиции, другие экстренные службы.