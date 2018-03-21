Количество пострадавших в аварии с автобусом в Томской области выросло до 14

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Два человека погибли и 14 пострадали в результате столкновения автобуса и КамАЗа в Томской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону в среду.

"В результате ДТП двое погибло, травмировано 14. Из них трое взрослых, 11 детей. Всего в автобусе находилось 27 человек", - говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, все пострадавшие доставлены в Кривошеинскую районную больницу, их состояние удовлетворительное.

Ранее сообщалось о двух погибших и 11 пострадавших. По данным МЧС, авария произошла в районе населенного пункта Елизарьево Кривошеинского района, водители обоих транспортных средств погибли.

Автобус следовал по маршруту Колпашево-Томск. В диспетчерской томского автовокзала агентству сообщили, что автобус принадлежит "Колпашевскому АТП".

Тем временем, как сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник, вероятной причиной аварии стала потеря управления водителем грузовика. "Есть информация, что КамАЗ перед столкновением занесло", - сказал собеседник агентства.