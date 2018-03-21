Посол США отказался от участия во встрече в МИД РФ по "делу Скрипаля"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Посол США в Москве Джон Хантсман не примет участие в брифинге МИД России по "делу Скрипаля", сообщили "Интерфаксу" в среду в американском посольстве в РФ.

"Посол США в РФ Джон Хантсман не будет участвовать во встрече в МИД РФ", - заявила пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Олсон.

По ее словам, "посольство США рассматривает возможность участия в данной встрече на рабочем уровне".

Ранее в среду сообщалось, что посол Великобритании в РФ Лори Бристоу также не примет участие во встрече в МИД РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что отсутствие посла Великобритании на встрече является проявлением нежелания британской стороны слышать ответы на свои же вопросы. "Не могу удержаться, чтобы не сказать, что, наверное, это еще одно красноречивое проявление абсурдной ситуации, когда задаются вопросы и демонстрируется нежелание слышать хоть какие-то ответы", - сказал Песков журналистам.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила накануне, что все аккредитованные в России послы зарубежных государств приглашены в среду в МИД России для разъяснения российской позиции по "делу Скрипаля". По ее словам, "основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории отравляющих веществ". "Планируется довести российскую точку зрения до официальных представителей зарубежных государств, ответить на возможные вопросы, а также озвучить вопросы, имеющиеся у российской стороны", - отметила Захарова.

"Дело Скрипаля"

4 марта в британском городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Москву и объявила о мерах, которые в связи с этим приняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.