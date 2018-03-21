Двое сотрудников орского СИЗО отправлены в колонию за гибель заключенного

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Советский районный суд Орска (Оренбургская область) вынес приговор бывшему начальнику следственного изолятора города и его подчиненному, признанных виновными в гибели заключенного.

В пресс-службе суда агентству "Интерфакс" сообщили в среду, что действия подсудимых в зависимости от роли и степени участия квалифицированы по пунктам "а", "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

"Экс-начальнику СИЗО №2 назначено два года, его подчиненному - бывшему начальнику оперативного отдела этого учреждения, - четыре года, оба будут отбывать наказание в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Между тем межрегиональная общественная организация "Комитет по предотвращению пыток" (КПП) сообщает, что юристы комитета намерены обжаловать приговор в части назначенного срока наказания, поскольку, по их мнению, "суд проигнорировал то, что бывший руководитель СИЗО на протяжении длительного времени запрещал вызывать скорую медицинскую помощь к еще живому заключенному".

Как сообщалось, 5 сентября 2013 года в больницу города Орска из СИЗО-2 был доставлен 24-летний заключенный с тяжелой травмой головы, от которой он в тот же день скончался. По первоначальной версии, смертельные травмы были получены в результате несчастного случая. Однако впоследствии следователи установили, что пострадавший был избит двумя сотрудниками СИЗО.

Правозащитники сообщали, что уголовное дело по данному факту прекращалось шесть раз. После того, как в интересах матери осужденного юристами была подана жалоба в Европейский суд по правам человека, российским властям были заданы вопросы об обстоятельствах смерти заключенного, а также об эффективности проводимого расследования на национальном уровне.