Новые двигатели ракетоносцев Ту-160 позволят летать на тысячу километров дальше

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ планирует переоснастить все сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32 второй серии, заявил журналистам в среду замглавы военного ведомства Юрий Борисов.

Экономичность нового двигателя для модернизированного ракетоносца Ту-160 будет увеличена примерно на 10%, что позволит самолету летать на 1 тысячу километров дальше, заявил Борисов.

"Для обеспечения работоспособности и боеготовности самолетов (Ту-160) строя, который сегодня находится на вооружении наших Военно-воздушных сил, Минобороны будет заключать прямой контракт с заводом Кузнецова на поставку двигателей НК-32", - сказал Борисов в ходе посещения ПАО "Кузнецов" в Самаре.

По его словам, в 2018 году фирма "Туполев" заключит с заводом Кузнецова длительный контракт на серийную поставку двигателей в обеспечении самолета "Ту-160М2", которые должны поступать с 2021 года.

Замглавы российского военного ведомства отметил, что производственная программа для завода Кузнецова очень обширная. "Сегодня производственных мощностей, чтобы обеспечить все наши потребности, недостаточно, поэтому Минпромторгом (России) и Объединенной двигателестроительной корпорацией спланированы мероприятия по увеличению производственных возможностей примерно в 2,5 раза к 2021 году. Вот, собственно, цель нашего приезда", - сказал замминистра.

Обновление парка к 2030 году

Обновление всего парка Ту-160 с новыми средствами поражения планируется к 2030 году, добавил Борисов.

"Мы собираемся весь парк наших стратегических бомбардировщиков Ту-160 закупать в новом облике (Ту-160М2) и проводить глубокую модернизацию самолетов строя, когда будет оставаться только один фюзеляж - все бортовое радиоэлектронное оборудование и двигатели будут меняться. Поэтому мы получим обновленный парк "стратегов" где-то к 2030 году", - сказал Борисов.

По его словам, новый Ту-160 будет менее заметным, нежели предшественник, "за счет специальных покрытий".

"Параллельно мы разрабатываем новые авиационные средства поражения, и нельзя сравнивать самолет Ту-160 с ракетами Х-55, Х-550, даже Х-101 и самолет, который мы надеемся получить в серии к 2030-м годам с новыми авиационными средствами поражения, которые будут иметь совершенно другие дальности", - подчеркнул Борисов.

Ту-160 - самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. Самолет является воздушным компонентом ядерной триады.

В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство стратегических ракетоносцев на Казанском авиазаводе.

Серийное производство Ту-160 в Казани было приостановлено в 1990-х годах, однако на заводе сохранили несколько самолетов в разной степени готовности. На основе имевшегося задела было достроено два ракетоносца, а новый Ту-160 стал третьим "стратегом", созданным казанскими авиастроителями с частичным использованием сохранившегося задела. После почти десятилетнего перерыва на заводе удалось не только восстановить технологии производства различных агрегатов, но и подвергнуть их модернизации.

16 ноября 2017 года новый самолет был передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию завода. Благодаря модернизации эффективность Ту-160 должна увеличиться на 60%.