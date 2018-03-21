Законопроект о прямых платежах за коммуналку прошел второе чтение в Думе

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Закон о прямых договорах и платежах между потребителями и ресурсоснабжающими организациями прошел второе чтение в Госдуме, сообщил в среду министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

"Во втором чтении рассмотрен судьбоносный законопроект о прямых платежах между потребителями ресурсов и ресурсоснабжаюшим организациями. Третье чтение назначено на пятницу", - сказал министр.

Как сообщалось, подготовленные поправки в Жилищный кодекс предполагают, что договоры будут заключаться непосредственно между собственниками квартир и ресурсоснабжающими организациями. Платежи граждан будут зачисляться напрямую на счета поставщиков коммунальных ресурсов, что позволит сократить уровень задолженности.

Ранее также сообщалось, что долги управляющих компаний в сфере ЖКХ достигли 250 млрд рублей.