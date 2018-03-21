Передачу ВМФ РФ патрульных ледоколов отложили из-за проблем с финансированием

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Сроки передачи ВМФ патрульных ледоколов проекта 23550 сдвинуты из-за проблем с финансированием, сообщил журналистам гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

"Сроки по патрульным кораблям проекта 23550 по госпрограмме вооружений, к сожалению, сдвинуты на 2023-2024 годы в связи с финансированием", - сказал Бузаков на совещании Объединенной судостроительной корпорации в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Ранее Бузаков сообщил "Интерфаксу", что первый корабль проекта 23550 "Иван Папанин" передадут флоту в 2020 году. "Спуск заказа запланирован на июль 2019 года и его передача ВМФ в 2020", - сказал он.

Второй корабль серии "Николай Зубов", по его словам, планировалось передать ВМФ России в 2021 году.

Головной многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23550 "Иван Папанин" был заложен на "Адмиралтейских верфях" (входят в ОСК) 19 апреля.

Контракт на строительство серии из двух кораблей этого проекта был подписан в апреле 2016 года.

Многофункциональный патрульный корабль ледокольного типа проекта 23550 спроектирован конструкторским бюро "Алмаз". Он будет иметь водоизмещение около 8,5 тыс. тонн, длину - около 110 м, ширину - около 20 м, осадку - около 6 м и скорость - около 16 узлов. Корабль сможет преодолевать льды толщиной до 1,5 м.