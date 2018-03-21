"Ростех" подтвердил задержание экс-главы входящей в корпорацию "Нацимбио"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы задержали бывшего руководителя Национальной иммунобиологической компании ("Нацимбио", входит в "Ростех") Николая Семенова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Семенов задержан, он подозревается в хищении денежных средств",- сказал собеседник агентства.

В свою очередь в госкорпорации "Ростех" "Интерфаксу" подтвердили проведение оперативно-следственных мероприятия по делу, по которому сейчас проходит бывший руководитель "Нацимбио" Семенов.

"Все мероприятия ведутся при полном содействии службы безопасности "Ростеха". Мы заинтересованы в установлении истины и взаимодействуем с правоохранительными органами, оказываем им всю возможную поддержку. На данном этапе детальные комментарии являются преждевременными, так как следствие еще не закончено. На сегодняшний день Семенов не работает в "Ростехе" и других наших структурах",- заявил представитель госкорпорации.

"Нацимбио" занимается поставки лекарственных препаратов и продукции медицинского назначения. В прошлом году сообщалось, что "Нацимбио" поставляет по государственным контрактам с Минздравом отечественные вакцины, которые входят в национальный календарь профилактических прививок. Всего поставляется 17 наименований вакцин, из которых 14 - полностью российского производства.