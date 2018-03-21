Минобороны РФ подтвердило планы построить новую ВПП в аэропорту "Бельбек"

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Новая взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта "Бельбек" (Севастополь) будет готова до конца текущего года, сообщил заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов.

"Стратегический проект - расширение аэродрома "Бельбек". Здесь у нас совместные усилия проводятся. Сегодня мы проводили совместное заседание рабочей группы. План намечен, сроки неизменны: до конца этого года полоса примет первый рейс", - сказал Т.Иванов журналистам в среду в Севастополе после встречи с губернатором города Дмитрием Овсянниковым.

Аэропорт "Бельбек" построен в 1941 году как военный аэродром: во времена СССР и Украины там базировалась истребительная авиация. После присоединения Крыма к России Минобороны разместило в "Бельбеке" 38-й истребительный авиаполк. Одновременно началась дискуссия вокруг необходимости гражданского использования аэропорта для решения транспортных проблем Крыма. Военные по просьбе городских властей предложили включить "Бельбек" в перечень аэродромов совместного базирования.

В январе этого года газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что развитием гражданского сектора "Бельбека" займется Минобороны РФ, в частности, строительством ВПП, аэровокзального комплекса и прочей необходимой инфраструктуры с тем, чтобы начать эксплуатацию "Бельбека" в 2020 году.

Севастопольский аэропорт совместного базирования "Бельбек" стал филиалом АО "Международный аэропорт Симферополь" (АО "МАС"). Распоряжение правительства РФ было опубликовано в текущем году на госпортале правовой информации.

В нем говорится, что АО "МАС" становится организацией, которой разрешено совместное базирование в "Бельбеке" - в предыдущей редакции распоряжения такой организацией было ГУП "Аэропорт "Севастополь".

Минувшим летом сообщалось, что аэропорт "Бельбек" будет развиваться как филиал аэропорта Симферополя. В декабре гендиректор ООО "МАС" Евгений Плаксин заявлял, что на 2018 год "поставлена задача" ввести Севастополь в капитал аэропорта через госсубсидии на развитие "Бельбека" (в ФЦП "Развитие республики Крым и Севастополя до 2020 года" на эти цели предусмотрено 1,7 млрд руб.).

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", АО "МАС" (100% акций у правительства Крыма) через ООО "Аккорд Инвест" является владельцем 49% в ООО "Международный аэропорт "Симферополь" (ООО "МАС") - компании, которая управляет действующим терминальным комплексом аэропорта Симферополя и является инвестором строительства нового. 51% в ООО "МАС" - у ООО "Аккорд Холдинг", которой, в свою очередь, владеют предприниматель, член совета директоров РНКБ Олег Жестков (60%) и банк "Россия" (40%).