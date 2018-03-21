Главные новости
В РоссииГубернатор Подмосковья заявил о намерении "отправить" детей из ВолоколамскаВ РоссииВ МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем РейхеВ РоссииКомиссия Госдумы по этике не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих норм
В России

Минкультуры не нашло оснований для возврата картины Брюллова коллекционерам Певзнерам

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Министерство культуры России настаивает, что нет оснований для возвращения коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер картины Карла Брюллова "Христос во гробе", включенной в Музейный фонд Русским музеем, так как Верховный суд РФ возобновил производство по уголовному делу, в рамках которого она была передана на хранение.

"Президиум Верховного суда 14 июня 2017 года отменил определение Верховного Суда о конфискации от 28.04.2016, на основании которого картина была включена в Музейный фонд, но при этом возобновил производство по уголовному делу ввиду новых обстоятельств (дело № 104-П17). В связи с этим временно закрыта публикация информации о картине на публичном портале Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации. На данный момент основания для исключения картины из состава Музейного фонда отсутствуют", - говорится в сообщении министерства, поступившем на запрос "Интерфакса".

"Запросов от правоохранительных органов о возврате им вещественного доказательства по уголовному делу в отношении Певзнера А.Е., обвиняемого в совершении преступления, не поступало", - отметили в Минкультуры.

Там уточнили, что картина в 2016 году была включена в состав Музейного фонда по инициативе Государственного Русского музея.

В Минкультуры напомнили, что с 2003 года картина Брюллова "Христос во гробе" находится на хранении в Государственном Русском музее в качестве вещественного доказательства в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Певзнера в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 188 УК РФ (в контрабанде культурных ценностей).

"Минкультуры России и Государственный Русский музей не являются участниками процесса по уголовному делу в отношении А. Певзнера. Музей по согласованию с ведомством осуществляет хранение вещественного доказательства по уголовному делу", - добавили в пресс-службе министерства.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката Максима Крупского сообщила в среду об обращении коллекционеров из Германии А. и И.Певзнер в Генпрокуратуру в связи с отказом министерства культуры в лице Русского музея исполнять решение Конституционного и Верховного судов о возврате арестованной в 2003 году картины Карла Брюллова "Христос во гробе".

Президиум Верховного суда РФ 14 июня прошлого года постановил вернуть картину коллекционеру Певзнеру, у которого она ранее была конфискована по делу о контрабанде и передана в Русский музей.

"Возобновить производство по уголовному делу в отношении Певзнера, кассационное определение судебной коллегии Верховного суда РФ от 28 апреля 2016 года отменить", - говорилось в решении президиума Верховного суда, оглашенном по итогам заседания, где рассматривалось постановление председателя суда Вячеслава Лебедева в связи, поданное в связи с постановлением Конституционного суда РФ (КС РФ).

"Кассационное определение от 28 апреля 2016 года отменено, следовательно, картина подлежит возврату Александру и Ирине Певзнер в соответствии с ранее принятыми судебными решениями", - пояснил тогда "Интерфаксу" адвокат Максим Крупский.

В ходе заседания президиума ВС РФ заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек заявил, что в соответствии со статьей 401.6 УПК и постановлением КС РФ, ухудшение положения лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, допускается в срок, не превышающий одного года со дня вступления их в законную силу, а в данном случае он был пропущен.

КС РФ 7 марта постановил пересмотреть судебные решения в отношении А.Певзнера, вместе с тем признав оспариваемые им нормы не противоречащими Конституции. Суд указал, что несогласие подсудимого с прекращением уголовного дела по не реабилитирующим основаниям и конфискацией его имущества, признанного вещественным доказательством по делу, равнозначно его несогласию с применением к нему института прекращения уголовного дела в целом.

Для прекращения уголовного дела из-за истечения срока давности требуется не только отсутствие возражений обвиняемого, но и его согласие на прекращение права собственности на принадлежащее ему орудие преступления либо вещдоки.

Жалоба коллекционера

Певзнер оспаривал в КС РФ пункт 1 части 3 статьи 81 и статьи 401.6 Уголовно-процессуального Кодекса России.

Заявитель обвинялся в контрабанде культурных ценностей. В марте 2003 года коллекционер перевез через границу РФ в Выборгском районе принадлежащую ему, но незадекларированную картину "Христос во гробе", являющуюся культурной ценностью. Стоимость произведения искусства оценивалась более чем в 9,4 млн рублей.

В 2013 году Выборгский городской суд Ленинградской области в связи с истечением срока давности уголовного преследования прекратил уголовное дело в отношении него. При этом на основании одной из оспоренных в КС норм у коллекционера была конфискована картина Брюллова "Христос во гробе", признанная вещественным доказательством по делу, после чего апелляционная инстанция отменила решение о конфискации, что было подтверждено определением президиума Ленинградского областного суда.

Позже Верховный суд РФ, отменив апелляцию, подтвердил законность конфискации картины, поскольку согласно пункту 1 части 3 статьи 81 УПК, орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, передаются в соответствующие учреждения или уничтожаются. Верховный суд также не нашел оснований считать конфискацию картины ухудшающей положение заявителя и не применил в его деле статью 401.6 УПК РФ, которая ограничивает кассационный суд годичным сроком на "поворот к худшему" при пересмотре судебных решений.

FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
В МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем рейхеВ МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем рейхе
По словам Марии Захаровой, страшно вспоминать, что Борис Джонсон является представителем политического руководства ядерной державыПодробнее
 Губернатор Подмосковья заявил о намерении "отправить" детей из ВолоколамскаГубернатор Подмосковья заявил о намерении "отправить" детей из Волоколамска
Андрею Воробьеву предложили вывезти их в детские лагеря в связи с выбросом газа на полигоне "Ядрово"Подробнее
 Комиссия Госдумы по этике не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих нормКомиссия Госдумы по этике не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих норм
Ее члены сочли, что журналистки, обвинившие депутата в домогательствах, специально спланировали свои действия перед выборамиПодробнее
 В МИД РФ не исключили срежисированности нападения на Юлию Скрипаль ЛондономВ МИД РФ не исключили срежисированности нападения на Юлию Скрипаль Лондоном
Реальные улики по "делу Скрипаля" могли исчезнуть, считают в министерствеПодробнее
Матвиенко сделала Нарусовой замечание в связи с критикой в адрес МединскогоМатвиенко сделала Нарусовой замечание в связи с критикой в адрес Мединского
Спикер Совфеда назвала недостойным выступление сенатора, которая подняла тему диссертации министраПодробнее
 Комитет ГД по законодательству отказался приравнять пятилетнее сожительство к бракуКомитет ГД по законодательству отказался приравнять пятилетнее сожительство к браку
В комитете подчеркнули, что предложенные в проекте признаки не всегда свойственны даже официальному бракуПодробнее
 Кудрин дал будущему правительству два года на реформыКудрин дал будущему правительству два года на реформы
В своей статье для "Ъ" руководитель ЦСР подчеркнул, что с нынешней моделью госуправления "прорывы" невозможныПодробнее
 МЧС исключило возможность обрушения дома в Мурманске после взрыва газаМЧС исключило возможность обрушения дома в Мурманске после взрыва газа
По словам спасателей, если бы ЧП случилось ночью, жертв могло бы быть гораздо большеПодробнее
 Трамп поздравил Путина с победой на выборахТрамп поздравил Путина с победой на выборах
Они обсудили возможность встречи на высшем уровнеПодробнее
 Три этажа жилого дома в Мурманске обрушились из-за взрыва газаТри этажа жилого дома в Мурманске обрушились из-за взрыва газа
Сведений о пострадавших пока нетПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 21 марта6 фото
21 марта
Фотохроника 21 марта
Отравление в Волоколамске5 фото
21 марта
Отравление в Волоколамске
Лучшие фото недели10 фото
16 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГубернатор Подмосковья заявил о намерении "отправить" детей из ВолоколамскаВ РоссииВ МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем РейхеВ РоссииКомиссия Госдумы по этике не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих нормМоскваВыброс газа на полигоне "Ядрово". ОбобщениеЭкономика"Газпром" обжалует в международном суде штраф Антимонопольного комитета УкраиныЭкономикаКиев вышел из программы экономического сотрудничества с Россией

Англичане приедут в Россию на ЧМ-2018 со своими поварами и едой

В Москве обрушилась часть здания на Трубной улице

Трамп оправдался за поздравление Путина

Telegram обжаловал в ЕСПЧ штраф за отказ дать ФСБ ключи шифрования сообщений

МИД РФ опубликовал памятную записку с разъяснением ситуации в "деле Скрипалей"

В ней МИД, в частности, перечислил вопросы к британской стороне Подробнее

ФАС предложил либерализовать рынок газа в РФ не позднее 1 июля 2019 года

Туск призвал Европу готовиться отражать новые атаки после отравления Скрипаля

Непогода в США привела к отмене почти 3,7 тыс. авиарейсов

Минфин заявил о готовности снизить акциз на бензин при завершении налогового маневра

Сдача ледоколов для "Атомфлота" и "Газпром нефти" задержится на полгода

ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.

Корабль "Союз МС-08" взял курс на МКС

Суд в Москве отказался удовлетворить иск автора песни Helwa ya Baladi к Киркорову

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru