Минкультуры не нашло оснований для возврата картины Брюллова коллекционерам Певзнерам

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Министерство культуры России настаивает, что нет оснований для возвращения коллекционерам из Германии Александру и Ирине Певзнер картины Карла Брюллова "Христос во гробе", включенной в Музейный фонд Русским музеем, так как Верховный суд РФ возобновил производство по уголовному делу, в рамках которого она была передана на хранение.

"Президиум Верховного суда 14 июня 2017 года отменил определение Верховного Суда о конфискации от 28.04.2016, на основании которого картина была включена в Музейный фонд, но при этом возобновил производство по уголовному делу ввиду новых обстоятельств (дело № 104-П17). В связи с этим временно закрыта публикация информации о картине на публичном портале Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации. На данный момент основания для исключения картины из состава Музейного фонда отсутствуют", - говорится в сообщении министерства, поступившем на запрос "Интерфакса".

"Запросов от правоохранительных органов о возврате им вещественного доказательства по уголовному делу в отношении Певзнера А.Е., обвиняемого в совершении преступления, не поступало", - отметили в Минкультуры.

Там уточнили, что картина в 2016 году была включена в состав Музейного фонда по инициативе Государственного Русского музея.

В Минкультуры напомнили, что с 2003 года картина Брюллова "Христос во гробе" находится на хранении в Государственном Русском музее в качестве вещественного доказательства в рамках рассмотрения уголовного дела в отношении Певзнера в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 188 УК РФ (в контрабанде культурных ценностей).

"Минкультуры России и Государственный Русский музей не являются участниками процесса по уголовному делу в отношении А. Певзнера. Музей по согласованию с ведомством осуществляет хранение вещественного доказательства по уголовному делу", - добавили в пресс-службе министерства.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката Максима Крупского сообщила в среду об обращении коллекционеров из Германии А. и И.Певзнер в Генпрокуратуру в связи с отказом министерства культуры в лице Русского музея исполнять решение Конституционного и Верховного судов о возврате арестованной в 2003 году картины Карла Брюллова "Христос во гробе".

Президиум Верховного суда РФ 14 июня прошлого года постановил вернуть картину коллекционеру Певзнеру, у которого она ранее была конфискована по делу о контрабанде и передана в Русский музей.

"Возобновить производство по уголовному делу в отношении Певзнера, кассационное определение судебной коллегии Верховного суда РФ от 28 апреля 2016 года отменить", - говорилось в решении президиума Верховного суда, оглашенном по итогам заседания, где рассматривалось постановление председателя суда Вячеслава Лебедева в связи, поданное в связи с постановлением Конституционного суда РФ (КС РФ).

"Кассационное определение от 28 апреля 2016 года отменено, следовательно, картина подлежит возврату Александру и Ирине Певзнер в соответствии с ранее принятыми судебными решениями", - пояснил тогда "Интерфаксу" адвокат Максим Крупский.

В ходе заседания президиума ВС РФ заместитель генерального прокурора Леонид Коржинек заявил, что в соответствии со статьей 401.6 УПК и постановлением КС РФ, ухудшение положения лица, в отношении которого уголовное дело прекращено, допускается в срок, не превышающий одного года со дня вступления их в законную силу, а в данном случае он был пропущен.

КС РФ 7 марта постановил пересмотреть судебные решения в отношении А.Певзнера, вместе с тем признав оспариваемые им нормы не противоречащими Конституции. Суд указал, что несогласие подсудимого с прекращением уголовного дела по не реабилитирующим основаниям и конфискацией его имущества, признанного вещественным доказательством по делу, равнозначно его несогласию с применением к нему института прекращения уголовного дела в целом.

Для прекращения уголовного дела из-за истечения срока давности требуется не только отсутствие возражений обвиняемого, но и его согласие на прекращение права собственности на принадлежащее ему орудие преступления либо вещдоки.

Жалоба коллекционера

Певзнер оспаривал в КС РФ пункт 1 части 3 статьи 81 и статьи 401.6 Уголовно-процессуального Кодекса России.

Заявитель обвинялся в контрабанде культурных ценностей. В марте 2003 года коллекционер перевез через границу РФ в Выборгском районе принадлежащую ему, но незадекларированную картину "Христос во гробе", являющуюся культурной ценностью. Стоимость произведения искусства оценивалась более чем в 9,4 млн рублей.

В 2013 году Выборгский городской суд Ленинградской области в связи с истечением срока давности уголовного преследования прекратил уголовное дело в отношении него. При этом на основании одной из оспоренных в КС норм у коллекционера была конфискована картина Брюллова "Христос во гробе", признанная вещественным доказательством по делу, после чего апелляционная инстанция отменила решение о конфискации, что было подтверждено определением президиума Ленинградского областного суда.

Позже Верховный суд РФ, отменив апелляцию, подтвердил законность конфискации картины, поскольку согласно пункту 1 части 3 статьи 81 УПК, орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, передаются в соответствующие учреждения или уничтожаются. Верховный суд также не нашел оснований считать конфискацию картины ухудшающей положение заявителя и не применил в его деле статью 401.6 УПК РФ, которая ограничивает кассационный суд годичным сроком на "поворот к худшему" при пересмотре судебных решений.