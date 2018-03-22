В России

Участок трассы Хабаровск - Лидога - Комсомольск-на-Амуре закрыт для пассажирского транспорта

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае введено ограничение для движения пассажирских автобусов на участке от поселка Лидога до г.Комсомолска-на-Амуре из-за обледенения дороги и плохих метеоусловий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю в четверг.

"Участок автодороги закрыли 21 марта в 21:00 местного времени (14:00 мск). Запрет на проезд пассажирского транспорта будет действовать до улучшения метеоусловий", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за погодных условий трасса Хабаровск-Лидога-Комсомольск-на-Амуре была закрыта для автобусов с 18 по 20 марта.

Теги: Россия
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