Самолет Москва-Владивосток вынужденно приземлился в Новосибирске

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Самолет, следовавший из Москвы во Владивосток, в четверг совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за самочувствия пассажира.
"Рейс 1702 приземлился в Толмачево из-за плохого самочувствия пассажира. Самолет задерживается", - сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в пресс-службе аэропорта Владивосток.
По информации электронного табло аэропорта, рейс SU-1702 авиакомпании "Аэрофлот" по расписанию должен был приземлиться во Владивостоке в 12:20 (05:20 мск). Сейчас расчетное время прибытия 14:15 (07:15 мск).