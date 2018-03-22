Самолет Москва-Владивосток вынужденно приземлился в Новосибирске

Ее члены сочли, что журналистки, обвинившие депутата в домогательствах, специально спланировали свои действия перед выборами Подробнее

Комиссия Госдумы по этике не усмотрела нарушения Слуцким поведенческих норм

Андрею Воробьеву предложили вывезти их в детские лагеря в связи с выбросом газа на полигоне "Ядрово" Подробнее

Губернатор Подмосковья заявил о намерении "отправить" детей из Волоколамска

По словам Марии Захаровой, страшно вспоминать, что Борис Джонсон является представителем политического руководства ядерной державы Подробнее

В МИД РФ ответили Джонсону на сравнение ЧМ в России с ОИ в Третьем рейхе

Телеканал настаивает на пересмотре решения комиссии и проведении расследования в отношении Леонида Слуцкого Подробнее

"Дождь" приостановил работу с Госдумой после решения комиссии по этике

21 марта 15:25

В МИД РФ не исключили срежисированности нападения на Юлию Скрипаль Лондоном

Реальные улики по "делу Скрипаля" могли исчезнуть, считают в министерстве Подробнее

21 марта 13:45

Матвиенко сделала Нарусовой замечание в связи с критикой в адрес Мединского

Спикер Совфеда назвала недостойным выступление сенатора, которая подняла тему диссертации министра Подробнее

21 марта 10:53

Комитет ГД по законодательству отказался приравнять пятилетнее сожительство к браку

В комитете подчеркнули, что предложенные в проекте признаки не всегда свойственны даже официальному браку Подробнее

21 марта 10:29

Кудрин дал будущему правительству два года на реформы

В своей статье для "Ъ" руководитель ЦСР подчеркнул, что с нынешней моделью госуправления "прорывы" невозможны Подробнее

20 марта 22:36

МЧС исключило возможность обрушения дома в Мурманске после взрыва газа

По словам спасателей, если бы ЧП случилось ночью, жертв могло бы быть гораздо больше Подробнее

20 марта 18:14

Трамп поздравил Путина с победой на выборах