Туман не позволил самолету из Москвы приземлиться в Барнауле

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Самолет, следующий рейсом из аэропорта Домодедово Москвы, отправлен на запасной аэродром Новосибирска из-за тумана и непогоды в Барнауле Алтайского края, сообщили агентству "Интерфакс" на авиапредприятии. Рейс S7-217 должен был прибыть в Барнаул рано утром, однако туман не позволил произвести посадку. В результате самолет отправлен в Новосибирск.

Кроме того, рейс U6-651 из Москвы значительно задерживается.

Накануне в Алтайском крае шел дождь, к вечеру начался снегопад. Температура в Барнауле в четверг составляет 0 градусов.