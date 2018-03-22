Самолет "Саратовских авиалиний" прекратил взлет из-за сработавшей сигнализации

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Экипаж самолета Як-42 авиакомпании "Саратовские авиалинии" в четверг прекратил взлет из-за сработавшей сигнализации одного из трех двигателей, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"В аэропорту "Саратов-Центральный" при выполнении рейса 6В-9532 по маршруту Саратов-Сургут на самолете Як-42 авиакомпании "Саратовские авиалинии" во время разбега на взлетно-посадочной полосе сработала предупреждающая сигнализация одного из трех двигателей. Экипаж принял решение прекратить взлет, самолет вернулся на стоянку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при осмотре самолета "внешних повреждений двигателя и воздушного судна в целом выявлено не было".

На борту находилось семь членов экипажа и 102 пассажира. Пострадавших нет.

"В настоящее время проводится оценка технического состояния самолета. Пассажиры размещены в гостинице и обеспечены горячим питанием. Вылет резервного борта, который доставит пассажиров из Саратова в Сургут запланирован на 14:00 по местному времени", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" 11 февраля потерпел крушение в Подмосковье. На его борту находился 71 человек. Все погибли.