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Рубль снизился к бивалютной корзине после двухдневного укрепления

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в четверг утром; рубль снижается к бивалютной корзине, корректируясь после двухдневного укрепления на фоне немного дешевеющей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,87-56,97 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,89 руб./$1 (+1,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,26 руб./EUR1 (+6,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 3,73 копейки к уровню закрытия среды, до 62,91 рубля.

Доллар при этом оказался на 60,29 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 31,24 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро на открытии четверга, корректируясь после двухдневного укрепления на фоне перешедшей на отрицательную территорию нефти. Котировки "черного золота" подскочили накануне до максимальных отметок с начала января, по итогам дня Brent подорожала на 3,04%, WTI - на 2,57%.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 в четверг снизилась на 0,12% - до $69,39 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на май в ходе электронных торгов Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,03% - до $65,15 за баррель.

Как стало известно накануне из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю упали на 2,62 млн баррелей, что в целом совпало с обнародованными днем ранее данными Американского института нефти (API). Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти за прошлую неделю на 2,6 млн баррелей.

Добыча нефти тем временем продолжила обновлять исторические рекорды и повысилась на 26 тыс. баррелей в сутки, до 10,407 млн баррелей в сутки.

При этом импорт нефти упал на 508 тыс. баррелей в сутки, а экспорт вырос на 86 тыс. баррелей, до 1,57 млн. Импорт из стран ОПЕК упал на 14%, до минимальных с 2010 года 1,86 млн баррелей в сутки.

По итогам завершившегося накануне заседания Федрезерв повысил процентную ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов - до 1,5-1,75% годовых, что совпало с ожиданиями рынка. При этом американский регулятор не изменил прогнозы относительно того, что в 2018 году в общей сложности ставка будет поднята все же три раза, а не четыре, как ожидали многие экономисты и аналитики. В то же время, новый прогноз на 2019 год предусматривает три подъема ставки, тогда как в декабре говорилось только о двух повышениях.

Руководители американского ЦБ также улучшили прогноз роста ВВП США на 2018 год с 2,5% до 2,7% и подтвердили прогноз инфляции (индекс PCE) на уровне 1,9%. В свою очередь, новый председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что инфляция в США, остающаяся ниже целевого показателя, будет усиливаться в ближайшие месяцы и может со временем превысить 2%.

Дальнейшее постепенное увеличение ставки будет отвечать целям ФРС, отметил Дж.Пауэлл. Слишком медленное повышение вызовет опасения, что в дальнейшем может произойти слишком резкое ужесточение кредитно-денежной политики, добавил он.

Теги: Московская биржа
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