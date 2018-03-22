Два уголовных дела возбуждено после ДТП с автобусом и грузовиком в Томской области

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет и полиция возбудили уголовные дела в связи со столкновением автобуса с грузовиком в Томской области, в результате которого погибли два человека и четверо были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Томской области в четверг.

Ведомство возбудило дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Также СКР инициировал передачу из полиции еще одного уголовного дела, возбужденного в связи с ДТП по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"Для расследования уголовного дела создана следственная группа. Проведен осмотр места происшествия, допрошены очевидцы произошедшего, пассажиры автобуса, изъята техническая документация на пассажирский автобус, назначены судебные медицинские экспертизы", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в среду днем в районе населенного пункта Елизарьево Кривошеинского района Томской области столкнулись автобус KIA и грузовик, оба водителя погибли. В больницу доставили 23 человека.

На утро четверга в медучреждении оставили четырех человек, остальных перевели на амбулаторное лечение.

Вероятной причиной аварии стала потеря управления водителем грузовика.