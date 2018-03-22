СКР установил личности нападавших на российские учреждения в Киеве радикалов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет России возбудил уголовные дела о нападении на российские учреждения в Киеве в феврале этого года и установил личности конкретных фигурантов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"По этим фактам Главным следственным управлением СК возбуждены уголовные дела по статье 360 и статье 329 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой; надругательство над Государственным флагом РФ)", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

Она отметила, что следователями во взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России "уже установлены личности нескольких лиц, принимавших участие в указанных преступных действиях".

По данным СК, 17 февраля агрессивно настроенные активисты националистической группировки "С14" и других украинских праворадикальных структур совершили нападение на Российский центр науки и культуры в Киеве.

"Радикалы незаконно проникли в помещение центра, где в это время находились его сотрудники, посетители, дети, и при них краской нанесли на стенах антироссийские надписи, разбили экспозицию и сожгли российский флаг. Своими действиями они препятствовали нормальной работе учреждения", - сказала Петренко.

Она отметила, что "воинствующим активистам украинских праворадикальных структур этого, видимо, было недостаточно, и на следующий день они решили продолжить преступные действия". "Участники "Организации украинских националистов" закидали российское учреждение камнями и другими предметами, разбив стекла и причинив материальный ущерб", - сказала представитель СКР.

Как сообщалось, 17 февраля представители украинских националистических организаций сорвали со здания российского культурного центра в Киеве российский флаг и сожгли его. На следующий день, 18 февраля в Киеве около сотни активистов Добровольческого движения ОУН (запрещена в РФ) пришли от Майдана к зданию Россотрудничества и забросали его булыжниками и яйцами. В здании было разбито много стекол. После этого националисты атаковали здание "Альфа-Банка", расположенное рядом, на улице Сагайдачного.