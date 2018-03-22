В МВД опровергли сообщения о внесении в права отметок о донорстве

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - МВД РФ не планирует вносить изменения в порядок продления действия водительских прав, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"МВД информирует, что внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы выдачи национальных водительских удостоверений, в части приема экзаменов при замене водительских удостоверений и согласия водителей на так называемое посмертное донорство, не предусматривается", - сказала Волк.

Она отметила, что предлагаемое новшество по автоматическому продлению водительских удостоверений сейчас не может быть реализовано, так как не создана единая база данных, из которой сотрудники Госавтоинспекции могут получить данные медицинского освидетельствования водителей на предмет наличия либо отсутствия возможных противопоказаний.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя департамента информационных технологий Москвы сообщал о возможности внедрения в столице сервиса по получению новых водительских прав взамен просроченных.

Также СМИ со ссылкой фонд "Здоровье" и Общероссийский народный фронт сообщали о направлении в Минздрав РФ предложения о внесении в водительские удостоверения отметки о согласии или отказе владельца документа от добровольного посмертного донорства.