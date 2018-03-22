Первый замначальника Дальневосточного таможенного управления арестован до 19 мая

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест первого заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергея Федорова, обвиняемого во взяточничестве.

"Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Федорова меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 19 мая ", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Федоров своей вины не признает и считает себя жертвой оговора. По словам его защитника, обвиняемый намерен сотрудничать со следствием для установления истины по делу и доказательства своей невиновности.

Сергею Федорову инкриминируется взяточничество в особо крупном размере. По версии следствия, фигурант "в период с декабря 2015 по октябрь 2017 года на систематической основе получал взятки в общем размере не менее 26 млн рублей и $150 тыс. от Родиона Тихонова за общее покровительство коммерческой деятельности его компании ЗАО "Дальзавод-Терминал".

Следствие считает, что "Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО "Дальзавод-Терминал", а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе

Тихонов в настоящее время обвиняется в организации преступного сообщества и уклонении от уплаты таможенных платежей и находится под стражей, оказывая следствию полное содействие в выявлении коррупционных связей.