"Ведомости" отказались от общения со Слуцким и думской комиссией по этике

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Газета "Ведомости" намерена отказаться от личного общения с главой думского комитета по международным делам Леонидом Слуцким и членами парламентской комиссии по этике. Как отмечается в заявлении издания, редакция считает невозможными взаимодействие с депутатом и членами комиссии в прежнем режиме на фоне обвинений в адрес Слуцкого в домогательствах к журналисткам.

Накануне комиссия рассмотрела обвинения и сочла их необоснованными, не усмотрев нарушения Слуцким поведенческих норм.

"Ведомости" убеждены, что заявления журналисток не были рассмотрены комиссией по существу, их конституционные права на достоинство и безопасность нарушены. Однако редакция оставляет за собой право собирать и распространять информацию об деятельности Слуцкого и комиссии по этике всеми законными способами. Во всех случаях, когда закон о средствах массовой информации предписывает сотрудникам редакции обратиться к этим депутатам с официальным запросом, он будет направлен их представителям.

"Ведомости" также приводят список членов комиссии: Отари Аршба, Валерий Гартунг, Николай Иванов, Сергей Иванов, Александр Карелин, Раиса Кармазина, Александр Кравец, Павел Крашенников, Ярослав Нилов, Владимир Поздняков, Ирина Роднина, Шамсаил Саралиев, Елена Строкова, Михаил Терентьев.

Ранее РБК, телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", канал RTVi заявили об отзыве журналистов, работающих в Госдуме, в знак несогласия с решением комиссии по этике. "Коммерсант" отказался от сотрудничества с комиссией Госдумы по этике и с самим Слуцким. К инициативе присоединились издание "БИЗНЕС Online", портал Znak.com. Лента.ру пообещала удалить с сайта все материалы о Слуцком, за исключением касающихся домогательств.

Радиостанция "Говорит Москва" намерена "все новости про Слуцкого и комиссию Госдумы по этике, которая накануне не нашла нарушений в поведении депутата, на сайте и в эфире радиостанции сопровождать упоминанием об обвинениях про домогательства".

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в соответствии с положением об аккредитации, пропуска журналистов тех СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из Госдумы, приостановлены.