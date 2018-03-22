Mercedes отзовет в РФ более 12 тыс. машин из-за проблем с подушкой безопасности

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российское подразделение Mercedes-Benz - ООО "Мерседес-Бенц РУС" - отзывает в РФ 12 371 автомобиль, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт).

Речь идет о марках Mercedes-Benz С-/Е-класса и GL, проданных с 2011 по 2017 гг. Причиной отзыва является "возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда".

"Мерседес-Бенц РУС" обещает проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. На машинах будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки. Ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.