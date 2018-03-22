Для нейтрализации запахов на полигоне "Ядрово" установят аэрозольные пушки

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Неприятный запах, возникающий периодически в Волоколамске из-за мусорного полигона "Ядрово", помогут устранить специальные аэрозольные пушки, которые планируют установить в четверг, сообщил зампред правительства Московской области Александр Чупраков.

"Установим аэрозольные пушки, которые будут распылять на территории полигона специальное вещество, чтобы нейтрализовывать запах", - сказал Чупраков журналистам.

По его словам, "пушки" будут установлены уже в четверг, 22 марта.

Чупраков добавил, что до установки систем дегазации выбросы с полигона возможны, справиться с их последствиями должны данные устройства.

Накануне несколько десятков детей из Волоколамского района обратились в больницы. По состоянию на утро 22 марта трое детей были переведены в Филатовскую клиническую больницу, еще трое оставались в Волоколамской ЦРБ, но в течение четверга они были выписаны.

В пресс-службе местной администрации сообщили, что в ночь на 21 марта на полигоне "Ядрово" произошел выброс свалочного газа. Выявлен и ликвидирован источник газа.

Возмущенные местные жители собрались 21 марта у Центральной районной больницы. На место приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, он высказал идею отправить детей в места отдыха. Местные жители через суд потребовали закрыть свалку, а прокуратура начала проверку.