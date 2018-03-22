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Детский омбудсмен обвинила курганскую школу в инциденте со стрельбой семиклассницы по детям

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В работе системы профилактики в школе N15 Шадринска (Курганская область), где накануне семиклассница открыла стрельбу из пневматики по одноклассникам, найдено множество нарушений, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"К сожалению, был выявлен целый перечень нарушений. Эти нарушения, как и те, которые нам удалось за это время обсудить, были представлены и обсуждаемы сегодня на совещании со всеми субъектами системы профилактики, представителями силовых ведомств. В первую очередь, это низкий охват психологической помощью", - сказала она на брифинге в четверг.

"Относительно нашей ситуации - девочки, - к сожалению, никто не услышал вовремя тот крик о помощи, который был. Сегодня расследуется уже преступление, но вначале это был конфликт, который дошел до крайней степени. Школа, специалисты, вся система профилактики оказалась глуха к тому, что происходило. Вдвойне тревожит, что ситуация повторяется", - подчеркнула детский омбудсмен.

Она отметила, что была ранее в Перми (где в январе двое 16-летних подростков нанесли множественные ножевые ранения ученикам и учительнице, а также ударили ножами друг друга - ИФ), и ей важно понять, насколько системна эта ситуация.

По словам Кузнецовой, в Шадринске она встретилась с детьми в классе, в котором произошло ЧП, поговорила с родителями, педагогами.

"Необходимо разработать специальную программу, которая бы обеспечила грамотными психологическими профессиональными кадрами школы, так как в той школе N15, где мы сегодня побывали, в 2016 году был зафиксирован суицид. По результатам прокурорской проверки, причиной его стала, к сожалению, неквалифицированность психологов. Текучка психологических кадров, наверно, в том числе обусловила преемственность в работе специалистов в такой важной и чувствительной зоне. Сегодня я видела слезы на глазах родителей. Я очень надеюсь, чтобы такие ситуации не повторились", - отметила омбудсмен.

Как сообщалось, 13-летняя учащаяся седьмого класса школы N15 в Шадринске Курганской области накануне утром обстреляла одноклассников из пневматического пистолета, семеро детей получили синяки и ссадины. Девочка не состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Пистолет она взяла дома у отца.

По имеющимся данным, в инциденте замешаны две школьницы, учащиеся 7 и 8 классов. По непроверенной информации, они являются родственницами.

Теги: Курганская область, Анна Кузнецова
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