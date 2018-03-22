Суд подтвердил решение об обращении в доход государства миллиардов полковника Захарченко

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным решение столичного Никулинского суда об обращении в доход государства имущества и денежных средств обвиняемого в коррупции экс-сотрудника МВД, полковника Дмитрия Захарченко и его близких на сумму около 9 млрд рублей.

Как передает корреспондент "Интерфакса", это следует из определения апелляционной коллегии Мосгорсуда по гражданским делам, оглашенного в четверг.

Речь идет о более чем $124 млн, около 1,4 млн евро и 342 млн рублей, которые были найдены при обыске у сестры Дмитрия Захарченко - Ирины Разгоновой в ее квартире на Ломоносовском проспекте в Москве. По версии Генпрокуратуры РФ, обнаруженная наличность была получена полковником из незаконных источников. Бывший полицейский отрицает свою причастность к деньгам.

Указанные денежные средства, а также 27 объектов недвижимости в виде квартир и машиномест, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, решением Никулинского суда Москвы по иску Генпрокуратуры 1 декабря 2017 года были обращены в доход государства. До рассмотрения апелляционных жалоб на него решение в законную силу не вступило.

Бывшему врио руководителя управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Захарченко инкриминируется получение взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под стражей.

Между тем в четверг 22 марта Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство следователя об изменении меры пресечения отцу Дмитрия - Виктору Захарченко. Ему вменяются два эпизода пособничества в растрате 4 млн рублей банка "Московское ипотечное агентство". В рамках дела Басманным судом наложен арест на имущество Виктора Захарченко на общую сумму 400 млн рублей. Официально дела отца и сына Захарченко не связаны.

Суд удовлетворил ходатайство и перевел Захарченко-старшего под домашний арест на срок до 30 марта.