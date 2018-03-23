В Петербурге задержали стрелявшего по полицейским водителя "Хаммера"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге задержан водитель, открывший стрельбу по полицейским, которые попросили открыть багажник его автомобиля.

Как сообщает сайт ГУ МВД по северной столице со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, 56-летний гражданин скрывался от полиции у своей знакомой.

Задержание в пятницу провели сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области совместно с бойцами Росгвардии в одном из домов на улице Полярников. Мужчина доставлен в отдел полиции.

Около 2.00 мск 20 марта проводившие профилактическую операцию сотрудники ДПС на посту остановили автомобиль марки "Хаммер" и потребовали у водителя предъявить документы, а затем открыть багажник для осмотра. В ответ мужчина несколько раз выстрелил в сторону полицейских, предположительно, из травматического пистолета. Ранений полицейские не получили и организовали преследование, но водителю удалось скрыться.

Возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".