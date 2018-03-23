Восстановлена работа переправы в Крым

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Паромы возобновляют движение через Керченский пролив после часового простоя переправы из-за сильного ветра, но пока ходят по фактической погоде.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена и осуществляется по фактическим погодным условиям", - сообщила компания "Морская дирекция" (оператор переправы) в пятницу.

Паромная переправа (порт "Крым" - порт "Кавказ") и аэропорт "Симферополь" являются основными транспортными артериями между полуостровом и материковой частью России. Паромы перевозят через пролив пассажиров, легковые и грузовые автомобили, а также железнодорожные вагоны.