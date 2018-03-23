Жителя Астрахани приговорили к обязательным работам за наличие второго гражданства

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Астрахани признал местного жителя виновным в неуведомлении о наличии гражданства другого государства, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Мужчина, являясь гражданином иностранного государства, получил гражданство РФ, о чем с 2014 года по настоящее время не уведомил УФМС России по Астраханской области", - говорится в сообщении.

Ленинский районный суд Астрахани признал его виновным по статье УК "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства" и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ.