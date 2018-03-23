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ФАС отвергла критику Минздрава по поводу проверки "Р-Фарм"

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подчеркнула, что убеждена в отсутствии нарушений в ходе проверки, в результате которой регулятор выявил признаки сговора Минздрава с "Р-Фарм" на рынке госзакупок.

"ФАС России уверена, что проведённая внеплановая проверка проводилась без процессуальных нарушений. Мы составили акт проверки, возражений на акт проверки мы пока не получали. Что касается намерений Минздрава направить жалобу в Генпрокуратуру, то мы считаем, что это право министерства, и уверены в том, что наша позиция будет поддержана Генеральной прокуратурой по существу. И надеемся, что в отношении Минздрава будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования", - заявил "Интерфаксу" начальник управления по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

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По его словам, вопрос о возбуждении дела против "Р-Фарм" будет решен в течение месяца.

Ранее "Ведомости" сообщили, что в ходе внеплановой проверки Минздрава ФАС выявила признаки нарушения антимонопольного законодательства. В частности, антимонопольный регулятор заподозрил, что министерство создало для "Р-Фарм" преимущественные условия при закупках препаратов от ВИЧ и туберкулеза и не расторгло контракт, несмотря на крупные нарушения со стороны поставщика.

После публикации материала в ночь на 23 марта Минздрав опроверг информацию о сговоре с "Р-Фарм" при закупке лекарств, сообщив о намерении обратится в Генпрокуратуру, так как считает необъективной проверку ФАС, в результате которой был сделан вывод о нарушении министерством антимонопольного законодательства при заключении госконтрактов на закупку лекарств от ВИЧ и туберкулеза.

В министерстве заявляют, что "необъективность проведенной проверки привела к тому, что проверяющими был сделан вывод о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства в самом факте исполнения Минздравом России совместно с другими федеральными органами исполнительной власти, включая ФАС России, поручения правительства РФ проработке пилотных проектов по внедрению инновационных моделей закупок лекарственных препаратов в трех субъектах Российской Федерации".

В сообщении отмечалось, что контракты были заключены по результатам открытых электронных аукционов, информация о которых была размещена в свободном доступе. В пресс-службе министерства подчеркнули, что, по их данным, проверка ФАС России проведена с грубыми процессуальными нарушениями.

Теги: ФАС, Минздрав, Р-Фарм
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