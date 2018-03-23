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Путин призвал не сводить критику власти к популизму

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Критика действующей власти нужна, однако в ней не место безответственному популизму, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"Хотел бы обратиться ко всем общественно-политическим силам страны. Понимаю, что логика политической конкуренции заключается в том, что действующую власть критикуют: и слева, и справа - всегда", - сказал он в ходе телеобращения к гражданам РФ.

"Да, критика, споры, дискуссии необходимы, важны, но в них не должно быть места безответственному популизму", - продолжил президент.

По словам главы государства, "главным ориентиром для всех, тем более сегодня, должны служить национальные интересы и благополучие людей". Он отметил, что это должно быть основой для консолидации и совместной работы.

Путин заявил, что с уважением относится к выбору россиян, которые отдали свои голоса не за его кандидатуру, отметив, что политические предпочтения не должны разделять граждан страны.

Теги: Владимир Путин
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