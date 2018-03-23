Посол Молдавии в России вернулся в Москву после трехмесячных консультаций

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Посол Молдавии в Российской Федерации Андрей Негуца вернулся в Москву и приступил к исполнению своих обязанностей, сообщили "Интерфаксу" в министерстве иностранных дел и европейской интеграции страны.

Договоренность о возвращении посла в Москву была достигнута на этой неделе в ходе переговоров министра иностранных дел и евроинтеграции Тудора Ульяновски со статс-секретарем - заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным.

Негуца был отозван в Кишинев "для консультаций на неопределенный период" 18 декабря 2017 года в связи с ухудшением отношений между двумя странами. За три месяца пребывания в Кишиневе его лишь дважды пригласили в МИДЕИ Молдавии для консультаций.

Андрей Негуца был назначен посолом Молдавии в России в апреле 2017 года. Это его второе назначение на эту должность. Ранее он был послом Молдавии в России с 2007 по 2012 год.