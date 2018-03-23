Жители Оренбуржья пожаловались на сильный запах газа

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Специалисты устанавливают источники неприятного запаха, на который в пятницу днем жалуются жители Сакмарского района Оренбургской области.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону агентству "Интерфакс" сообщили, что жалобы на сильный запах газа стали поступать около 13:00 по местному времени.

"Туда выехали лаборатории газовиков и экологов. Информация проверяется", - сказал представитель МЧС.

Жители Сакмарского района оставляют в социальных сетях комментарии, жалуясь на неприятный запах. Некоторые пользователи сообщают, что школьников районных школ якобы отпустили с занятий из-за неприятного запаха.

В информационном отделе министерства образования Оренбургской области агентству затруднились уточнить информацию об отмене уроков.