Продавец сантехники в Челябинске осужден на 19 лет за убийство покупателя

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Челябинский областной суд вынес приговор продавцу магазина, убившему клиента, деньги которого он присвоил и потратил, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде установлено, что Ефименко, работая в магазине сантехники, в 2016 году получил от шестерых покупателей в качестве предоплаты 316 тыс. рублей. Однако свои обязательства по продаже товара не выполнил.

Одну из покупательниц он решил убить, чтобы не возвращать деньги. В декабре 2016 года он пригласил ее в магазин якобы для получения товара, где нанес женщине множество ножевых ранений. Смерть покупательницы наступила на месте происшествия.

Суд признал жителя Челябинска виновным по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество), пунктам "д", "к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление) и приговорил к 19 годам колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования супруга погибшей и взыскал в его пользу 2 млн рублей компенсации морального вреда.