Что произошло за день: пятница, 23 марта

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦИК РФ утвердил результаты выборов президента страны. Согласно окончательным подсчетам, Владимир Путин набрал 76,69% голосов. Элла Памфилова подчеркнула, что выборы были конкурентными, хотя у нее вызвало сожаление то, что не все желающие быллотироваться были допущены.

- Дата инаугурации Путина пока не определена, сам президент выступил с обращением к нации, поблагодарил за доверие и призвал критиковать власть, но не сводить критику к безответственному популизму.

- Банк России снизил ключевую ставку до 7,25% годовых. Эльвира Набиуллина пообещала, если инфляция "застрянет" на уровне 2-2,5%, ЦБ РФ будет принимать меры, чтобы приблизить ее к 4%.

- Суд в Киеве арестовал Надежду Савченко на два месяца. Сама нардеп заявила, что украинские СИЗО проигрывают российским, и объявила голодовку.

- Во французском населенном пункте Треб выходец из Марокко захватил заложников в супермаркете. Известно как минимум о трех погибших. В результате полицейской операции злоумышленник был убит. По данным СМИ, он кричал о своей принадлежности к ИГ (запрещено в РФ) и требовал освободить организатора терактов в Париже 2015 года.

- Губернатор Московской области отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова после скандала с мусорным полигоном. Муниципалитет возглавит Андрей Вихарев, занимающий в настоящее время должность главы г.о. Лосино-Петровский. Полигоном "Ядрово" займется еще и Госдума, а пока туда продолжают везти мусор, но в меньших объемах.

- Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, который позволяет потребителям заключать прямые договоры на оказание коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями, минуя управляющие компании. Также был принят закон о запрете размещения рекламы на платежках за ЖКХ, в том числе на их оборотной стороне.

- Осадки в виде снега и дождя красного и бурого цвета выпали не только на Крите, но и на Кубани и Ставрополье.