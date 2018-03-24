Причиной пожара с пятью жертвами на Камчатке стало короткое замыкание

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Короткое замыкание электропроводки, по предварительным данным, стало причиной пожара в частном доме в Петропавловске-Камчатском, при котором погибли пять человек, включая детей.

"В ходе обследования специалисты обнаружили признаки короткого замыкания электропроводки, причем сразу в двух местах - электропроводки бойлера и электропроводки самого дома", - сообщает в субботу Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

Назначена пожарно-техническая экспертиза, в ходе которой специалистам предстоит выяснить, какое из этих двух замыканий стало первичным и привело к возгоранию.

Уточняется, что экспертизу в доме после пожара проводили инспекторы государственного пожарного надзора по Петропавловску-Камчатскому, а также сотрудники испытательной пожарной лаборатории.

Как сообщалось, пожар в одноэтажном частном доме на четырех хозяев, расположенном на ул. Новотранспортная в краевом центре, произошел в пятницу днем. В ходе тушения огня найдены тела пяти человек. Среди погибших, по предварительным данным, двое детей 2 и 9 лет и трое взрослых, все тела найдены в одной из четырех квартир.

По факту трагедии СКР возбудил уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).