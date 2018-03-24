Глава штаба Навального вышел на свободу после 30 суток ареста

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков вышел на свободу.

"Ура! Волков вышел на свободу после 30 суток ареста", - написал Навальный на своей странице в твиттере в субботу.

22 февраля Симоновский суд Москвы признал Волкова виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на месяц. Л.Волков был признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

Как было установлено в судебном заседании, Волков 28 января опубликовал на своей странице в соцсети ссылку с сайта Навального, содержащую видеоролик его задержания в ходе несогласованной акции 28 января. Также им была опубликована ссылка на прямую трансляцию митинга, содержащую призывы к участию граждан в несогласованной с властями массовой акции.