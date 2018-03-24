В России

На поляне Азау в Приэльбрусье из-под лавины выкопали все машины

По данным спасателей, пострадавших нет

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Спасатели завершили расчистку автостоянки на поляне Азау в Приэльбрусье, людей в них не было, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров в субботу.

"Работы по расчистке автостоянки завершены в 15:00, жертв и пострадавших нет", - сказал он.

Беров уточнил, что к ликвидации последствий схода лавины было привлечено 96 человек, 28 единицы техники.

Утром в субботу на автомобильную стоянку на поляне Азау в Приэльбрусье сошла лавина. Под массой снега оказалось 15 машин.

Объекты инфраструктуры и социально значимые объекты не пострадали.

Теги: Азау, Приэльбрусье, Кабардино-Балкария, КБР
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