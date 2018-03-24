Двенадцать лавин и селевой поток сошли в районе Приэльбрусья

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Больше десятка лавин сошли в Приэльбрусье и сель у города Тырныауз, сообщил "Интерфаксу" директор Высокогорного геофизического института Мухтар Беккиев в субботу.

"В верховьях Баксанского ущелья, в районе Приэльбрусья, в субботу сошло 12 лавин разного объема, а также селевой поток по реке Мукулан (левый приток Баксана, чуть выше Тырныауза)", - сказал он.

Беккиев отметил, что инженерная защита от лавин сыграла свою положительную роль. "Противолавинные сооружения значительно снизили площадь поверхности, с которой сошла лавина и, соответственно, уменьшили ее объем, а также скорость и энергию потока", - пояснил директор института.

Он также подчеркнул, что "по факту неконтролируемого схода снежных лавин в горах КБР проведены оперативные мероприятия и действия в целях обеспечения максимальной безопасности людей и объектов инфраструктуры".

Кроме того, над дорогой у поселка Нейтрино, по словам Беккиева, произошел камнепад, но дорога быстро была расчищена.

Директор института предупредил, что в ближайшие двое суток по прогнозу продолжатся обильные осадки разного типа - снег, дождь и дождь со снегом, и вероятность схода лавин останется высокой.

Утром в субботу на автомобильную стоянку на поляне Азау в Приэльбрусье сошла лавина. Под массой снега оказалось 15 машин. Расчистка автостоянки была завершена в 15:00, жертв и пострадавших нет.